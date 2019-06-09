Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 20 июня, с сегодняшнего дня начался прием вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

«20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов „Первый“, „Россия-1“, „Россия-24“, НТВ, ОТР, „Мир“, радиостанций „Маяк“, „Вести ФМ“ и „Радио России“ выйдет ежегодная специальная программа „Прямая линия с Владимиром Путиным“», — отмечается в сообщении.

Президент страны ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать вопрос можно с помощью звонка, сообщения, через сайт программы или специальное мобильное приложение. Так, дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно по номеру: 8-800-200-40-40 (звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный). Люди, находящиеся за границей, могут позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

SMS и MMS-сообщения будут приниматься по номеру 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи.

Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей соцсетей «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu), где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту, записав видеоролик. Также вопросы можно будет задать через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

«Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений „Москва — Путину“ и ОК Live», — отметили в пресс-службе.

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы 20 июня, наиболее актуальные и интересные из них будут заданы Президенту РФ во время прямого эфира.

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