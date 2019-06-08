Десятиклассники Бугульмы на четыре дня превратились в солдат

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В оздоровительном лагере «Салют» состоялись ежегодные военно-подготовительные сборы десятиклассников городских школ. На четыре дня более 160 парней превратились в молодых солдат, пишет «Бугульминская газета».



Подъем в шесть утра, далее физзарядка, водные процедуры, прием пищи и занятия согласно штатному расписанию. Андрей Возный, офицер-воспитатель Бугульминской КШИ, поделился, что старшеклассники получили в полном объеме на практике все, что нужно знать молодому бойцу.





День у ребят был расписан поминутно. Юноши обучались тактике и стратегии в обороне и наступлении, строевой подготовке, оказанию первой помощи, учебным стрельбам, метанию гранаты, изучению устава и занятиям физической культурой.



Теперь десятиклассники могут разобрать автомат за 25-27 секунд. Они знают, как правильно надеть противогаз, что делать при команде «Воздух!» и «Вспышка слева!», какие трудности скрываются за понятием «Марш-бросок».



Ученики рассказали, что из привычного ритма жизни вырваться было нелегко, но это очень интересно. «Научился копать окопы, никогда этого не делал. Сложно было привыкнуть к режиму, исполнять приказы. Приходилось себя преодолевать», – признался учащийся школы № 6 Раиль Гильмутдинов.





Жили ребята в казармах целым взводом. Питались четыре раза в день. Еду готовили для школьников городские повара, они же наводили порядок на кухне. За здоровьем новобранцев следили медики, за выполнением норм военной подготовки – преподаватели ОБЖ, специалисты управления образованием и учителя физкультуры.

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