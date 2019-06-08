Татар-информ

9 июня 2019, 07:41

Культура

«Культурный Заинск под открытым небом» собрал джазменов, уличных артистов, иллюзионистов и поэтов

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Культура

«Культурный Заинск под открытым небом» собрал джазменов, уличных артистов, иллюзионистов и поэтов

Фото: zainsk-inform.ru

Третий день фестиваля был посвящен театральному искусству.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В рамках Года культуры в Заинском районе состоялся I городской фестиваль «Культурный Заинск под открытым небом». Фестиваль проводился в парке культуры и отдыха им. Р. Ш. Фардиева и состоял из четырех мероприятий, передает «Заинск-информ».

Фестиваль стартовал с концерта муниципального джаз-оркестра «Визит», музыканты которого приехали в Заинск из Набережных Челнов. Концерт прошел при полном аншлаге. В программе прозвучали классические джазовые стандарты, фолк-эксперименты, джаз-версии эстрадных шлягеров.



Во второй день фестиваля состоялся концерт камерного оркестра НКЦ «Элмэт» под руководством преподавателя струнно-смычкового отделения Альметьевского музыкального колледжа Юлии Страховой. В состав оркестра входят молодые талантливые музыканты, энтузиасты камерной музыки – учащиеся и выпускники колледжа. Коллектив представил заинской публике репертуар из произведений различных стилей и эпох: классические камерные произведения, произведения композиторов Татарстана, аранжировки и обработки популярной музыки.

Третий день фестиваля был посвящен театральному искусству. Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» показал в Заинске программу в жанре клоунады «Однажды в цЫрке» – трюковое и интерактивное клоун-представление, режиссером-постановщиком которого выступил Денис Васильев («Уличный клоун-театр «Высокие братья», Москва, руководитель коллектива – Гульназ Ханнанова). Перед зрителями выступили жонглеры, иллюзионисты, эквилибристы, танцевальная клоунада «Скотч».



Фестиваль «Культурный Заинск под открытым небом» закрыл концерт-мелодекламация «Музыка и литература» для любителей поэзии. Заявки на участие подали 32 человека: самому младшему участнику – девять лет, пожилому – 68. Выступление участников оценивались по поэтической грамотности, художественному замыслу и выразительности.

В заключительный день проведения фестиваля состоялось награждение и вручение призов победителям конкурса стихов, а также декламация стихов участниками конкурса под музыкальный аккомпанемент учащихся и преподавателей Заинской детской музыкальной школы.

 

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