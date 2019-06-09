Освежающий фестиваль мороженого проведут на Кремлевской набережной

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). С 20 по 23 июня в Казани состоится самый летний и самый освежающий праздник — фестиваль мороженого на Кремлевской набережной под названием «Вкус лета», сообщается на сайте набережной.



Гости праздника смогут полакомиться как традиционными, так и весьма экстравагантными видами любимого десерта: итальянское джелато, тайское жареное мороженое, мороженое из козьего молока, японское моджи, мороженое для взрослых и многое другое.



На пирсе Кремлевской набережной смогут продегустировать мороженое и принять участие в кулинарных мастер-классах и дети, и взрослые, а также гости смогут поучаствовать в соревнованиях и развлекательной шоу-программе, в рамках которой запланированы выступление артистов, танцевальные мероприятия, детская дискотека и увлекательная анимация.

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