Каримов поздравил с праздником работников и ветеранов текстильной и легкой промышленности РТ

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов поздравил работников и ветеранов текстильной и легкой промышленности Татарстана с профессиональным праздником.

«В настоящее время легкая промышленность Республики Татарстан — это отрасль, которая не только производит одежду, обувь, кожгалантерею, но и является одним из важных секторов экономики, обеспечивающим потребности медицины, сельского хозяйства, автомобилестроения, мебельной промышленности», — рассказал Каримов.

Он добавил, что повышение качества выпускаемой продукции, освоение новых технологий, стремление к инновационному лидерству, оперативное реагирование на изменения потребительских запросов и применение современных маркетинговых приемов является залогом развития современной легкой промышленности.

Сегодня татарстанские предприятия отрасли расширяют границы партнерства, развивая сотрудничество с бизнес-партнёрами из России, ближнего и дальнего зарубежья. В республике создаются новые бренды, расширяется ассортимент конкурентоспособной продукции, выпускаемой предприятиями отрасли.

«Примите самые искренние слова благодарности за преданность профессии, добросовестный труд, профессионализм, знания и творческий подход в поиске новых решений в вашей работе», — подчеркнул министр промышленности и торговли РТ. «Хочу выразить особую признательность ветеранам производства, передающим лучшие традиции и навыки своего мастерства молодому поколению».

Кроме этого он отметил, что в Год рабочих профессий в финале VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» — 2019 конкурсанты от Татарстана по компетенции «Технологии моды» завоевали высшую награду. «В связи с этим отдельная благодарность наставникам и экспертам за успешную подготовку участников и их достойное выступление в Национальном Чемпионате», — добавил Альберт Каримов.

«В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, благополучия, новых трудовых достижений и уверенности в завтрашнем дне!» — завершил министр.

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