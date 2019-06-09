В Нижнекамске проведут единый приемный день по вопросам уплаты алиментов

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). 11 июня в Нижнекамске состоится единый приемный день для оказания правовой помощи семьям с несовершеннолетними, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Во встрече с жителями примут участие представители службы судебных приставов, прокуратуры, УВД, Управления образования, отдела опеки, органов соцзащиты.
Встреча начнется в 10 утра на первом этаже МФЦ по улице Школьный бульвар, 2А (правое крыло, актовый зал Отдела опеки).
Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8555) 42-46-63.