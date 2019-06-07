Межрегиональный турнир по легкой атлетике стал для тетюшан «урожайным» на медали

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Тетюшские атлеты удачно выступили на стадионе районного центра Цильнинского района Ульяновской области, где состоялся XII традиционный межрегиональный турнир по легкой атлетике на призы МСМК Татьяны Егоровой с участием юных легкоатлетов близлежащих республик, пишет газета «Авангард».



Воспитанники Тетюшской спортивной школы третий год подряд принимают участие в данном турнире. Нынешние состязания стали наиболее «урожайными» на медали.



Так, тетюшские спортсмены завоевали четыре «золота»: Венера Камалова и Леонид Таранов в беге на 1500 м, Кирилл Николаев и Данил Хохрин – на 400 м; восемь серебряных медалей (Виолетта Гудкова – 400 м, Данил Хохрин – прыжки в длину, Венера Камалова – 400 м и эстафета 4 х 100 м у юношей) и две «бронзы» (Майя Таранова и Евгений Понедельников – 800 м).



Юных легкоатлетов тренируют педагогм Рашит Габдрахманов и Анна Рипанова.

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