Татар-информ

9 июня 2019, 03:21

Общество

В Заинске выпускникам проекта «Делай как я!» вручили дипломы и сертификаты

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Общество

В Заинске выпускникам проекта «Делай как я!» вручили дипломы и сертификаты

Фото: zainsk-inform.ru

Автором проекта «Делай как я!» стал военно-спортивный патриотический клуб «Застава».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Заинский проект курсов «Делай как я!», получивший поддержку Фонда президентских грантов в размере почти 500 тыс. рублей, завершил свою работу. 20 юных заинцев, на протяжении учебного года занимавшихся армейским рукопашным боем, получили сертификаты и дипломы об окончании курсов, сообщает «Заинск-информ».

Награждение состоялось на главной сцене в парке имени Р.Ш. Фардиева.

Автором проекта «Делай как я!» стал военно-спортивный патриотический клуб «Застава». По словам авторов, проект направлен для детей из неполных семей, где ребята растут без отцовского воспитания.

Также проект предназначался для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, когда отец у ребенка есть, но в силу различных причин недостаточно внимания уделяет его воспитанию и развитию.

Суть проекта заключается в том, чтобы привлечь детей к спортивному, здоровому образу жизни, сформировать уверенность в собственных силах, уважение к старшему поколению и любовь к своей стране через занятия армейским рукопашным боем.

На средства гранта всех воспитанников обеспечили полным комплектом спортивной экипировки, а также оборудовали бойцовский зал для занятий.

Также благодаря проекту участники курса «Делай как я!» приняли участие в зональных, республиканских и межрегиональных соревнованиях в Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Лаишевском районе, Кировской области и Удмуртии, завоевав более тридцати медалей разного достоинства.

Самые активные участники курса приняли участие в бесплатных экскурсиях в танковое училище в Казани, играх в лазертаг, сдали квалификационные испытания на право ношения символики военно-патриотического клуба, а также были поощрены поездкой в Казань для просмотра спектакля в театре кукол «Экият».

 

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