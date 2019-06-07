Конкурс «Кряшенская красавица» в Мамадышском районе проведут в формате фестиваля-шоу

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). «Кряшенская красавица» в этом году пройдет не в формате конкурса, а в формате фестиваля-шоу, пишет газета «Нократ».



В этом году Республиканскому фестивалю кряшенской культуры «Питрау» исполнится 20 лет. В связи с этим внушительным юбилеем организаторы внесли изменения в программу праздника. Одно из главных новшеств коснулось ежегодного конкурса «Кряшенская красавица».



На сцене соберут всех «Кряшенских красавиц» с 2003 года, победивших в этом конкурсе. Девушки расскажут о своей жизни, поделятся о том, как их судьба изменилась после победы в конкурсе, а также о своих успехах и трудностях. Кроме того, красавицы поведают публике, как они сегодня бережно хранят обычаи и традиции нашего народа. По словам оргкомитета, программа и сценарий будут очень захватывающими.





«Кряшенских красавиц» можно будет увидеть на празднике «Питрау», который пройдет 20 июля в селе Зюри Мамадышского района.

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