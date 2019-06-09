Менделеевцы выбрали вариант благоустройства улицы Интернационалистов

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске будет реконструирована улица Интернационалистов. Этот вариант методом опроса в социальных сетях выбрали сами жители, пишет газета «Менделеевские новости».



Моногорода запустили проект, благодаря которому любой местный житель может выбрать, каким будет новое место отдыха в родном городе. В Менделеевске предложено изменить концепцию общественной зоны – улицу Интернационалистов.



В опросе, который проходил на странице во «ВКонтакте», приняли участие более 200 человек.



Большинство жителей – 54,03% проголосовали за вариант прогулочной зеленой зоны с ретро-фотографиями любимого города «Ретро-Менделеевск». Другим − 37,44%, отдавшим свои голоса, пришелся по душе бульвар с кафе, детской площадкой и стрит-фуд. А 8,53% местных жителей считают, что это лучшее место для магазинов, салонов красоты и сувенирных лавок.



Предложения горожан будут учтены и проработаны, а пожелания направят в муниципалитет.

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