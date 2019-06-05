Спасские и нижнекамские дети посетили театр кукол «Экият» и получили подарки

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Спасские ребята, занимающиеся в объединениях Дома детского творчества «Чудо своими руками» и «В гостях у сказки» совершили поездку в Казань, пишет газета «Яна тормыш».



Всего фонд Хайруллина подарил праздник 250 юным татарстанцам. Так, из Нижнекамска в столицу республики съездили представители Ассоциации детей-инвалидов.



Мероприятие состоялось на площадке казанского театра кукол «Экият», куда ребята приехали сразу после праздничного обеда в кафе. Детям показали спектакль по мотивам всемирно известного произведения «Малыш и Карлсон».

После показа спектакля праздник для ребят не закончился — каждому из них вручили сладкие подарки.

Дети получили массу впечатлений от пребывания в столице республики.



Масштабное событие проходит в республике на протяжении последних девяти лет, за это время его участниками стали тысячи ребят со всех уголков республики. Среди них – дети из социально незащищенных слоев населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке и опеке – воспитанники детских домов, интернатов и ребята из малообеспеченных семей.

Айрат Хайруллин является депутатом Госдумы РФ, избранным от нижнекамской территории.

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