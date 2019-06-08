(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Волге у санатория «Санта» под Казанью водолазы обнаружили тело утонувшего утром мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В 18.45 вблизи Борового Матюшино водолазы зонально-поискового отряда №2 обнаружили тело утонувшего утром мужчины», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что под Казанью возле санатория «Санта» перевернулась лодка с людьми, один из отдыхающих – 29-летний мужчина – утонул. Второго удалось спасти.

Пятеро пожарных увидели в 400 метрах от берега плывущего мужчину и, не теряя ни минуты, сбросили форму, вплавь добрались до пострадавшего и вытащили его на берег. На берегу мужчине оказали первую доврачебную помощь.

Утонувшего искали весь день. К вечеру на глубине трех-четырех метров тело погибшего было найдено. Его передали полицейским.

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