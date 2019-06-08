На флаг WorldSkills нанесли нашивку Верхнеуслонского района

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Одним из кульминационных моментов празднования Сабантуя в Парке культуры и отдыха Верхнего Услона стало прибытие эстафеты флага WorldSkills. Об этом пишет газета «Волжская новь».

Для чествования флага на сцену поднялись вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов и глава района Марат Зиатдинов.

«В Финале чемпионата WorldSkills Russia-2019 сборная Республики Татарстан по праву заняла первое место. Это говорит о том, что мы ничем не хуже людей, с которыми соревнуемся. Мы не уступаем им в мастерстве по мировым компетенциям и будем впредь активно развиваться и вовлекать молодое поколение в это движение», — отметил Роман Шайхутдинов.

Марат Зиатдинов отметил, с какой гордостью принимает эстафету его район: «Мне вдвойне приятно, как производственнику, ощущать сегодня, насколько высоко поднялся престиж рабочих профессий. Мы с гордостью принимаем эстафету и будем стараться быть во всем первыми!».

Почетные гости нанесли нашивку герба Верхнеуслонского района на флаг WorldSkills Kazan 2019, и Роман Шайхутдинов вручил главе района Сертификат участника Эстафеты флага WorldSkills.

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