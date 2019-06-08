В Елабуге наградили главных героев Сабантуя-2019

(Елабуга, 8 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Абсолютным батыром Сабантуя в Елабуге, а также обладателем нового автомобиля «Лада гранта» и барана стал Ильнар Галимов. Таким образом, он вернул свой почетный титул через два года. Ильнар Галимов 6-й раз становится батыром Сабантуя, последний раз он выигрывал в 2017 году.

Батыр поделился, что очень рад своей победе. что касается уже шестой выигранной машины то, отметил, что в семье пригодится: «У меня большая и дружная семья, пригодится их будут возить».

Вторым батыром, а также обладателем такого же автомобиля стал Ислам Фаляхов. По словам судей, оба участника по силе равны, но Ильнар Галимов выиграл соперника благодаря большему количеству баллов.

Куреш — это борьба на поясах, где главным условием победы считается оторвать соперника от земли и положить его на спину. Традиционно соревнования открывают мальчики, затем продолжают юноши, а кульминацией боя становится схватка двух финалистов, в результате которой выявляется главный батыр.

Всего же на ковер майдана сегодня вышли 150 человек. Лучших борцов определяли в разных весовых категориях. Победители получили денежные сертификаты. Главное условие состязаний — все участники должны быть жителями Елабуги и Елабужского района. За главный приз, квадроцикл, сегодня боролись и юноши. В итоге самым сильным среди них оказался Инсаф Ямалутдинов.

Победителей наградили глава района Геннадий Емельянов и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

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