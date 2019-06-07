Наталия Фишман выступила в защиту задержанного журналиста Ивана Голунова

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова выступила в защиту задержанного журналиста Ивана Голунова. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Позавчера днем в Москве был задержан журналист, один из лучших журналистов нашей страны, Иван Голунов. Мы знакомы и мне представляется невозможным поверить в предъявленные ему обвинения. Вместе с сотнями людей я считаю исключительно важным, чтобы следствие было максимально прозрачным. Потому что нам всем нужна Надежда и Правда, чтобы во что-то верить», — написала Фишман.

Текст она сопроводила цитатой из сериала «Чернобыль». По словам помощника Президента РТ, картина тронула ее до глубины души и заставила плакать.

«Какова цена лжи? Дело не в том, что мы путаем ее с правдой. Самое опасное то, что если долго слушать ложь, совсем забудешь, как выглядит правда. И что нам остается? Нам придется оставить даже надежду на правду и утешать себя сказками. И неважно, кто герои в этих сказках. Мы хотим знать только, кого винить», — говорится в тексте.

Журналиста отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его подозревают в сбыте наркотиков — во время обыска у молодого человека нашли пакет с неизвестным веществом. Общественный совет при МВД взял ситуацию с задержанием журналиста под особый контроль, сообщает RT.

«Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста „Медузы“. Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона», — цитирует издание слова главы совета адвокатов Анатолия Кучерены.

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