Татар-информ

8 июня 2019, 18:41

Общество

В РЖД поделились планами по переработке мусора из поездов в бумажные полотенца

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Общество

В РЖД поделились планами по переработке мусора из поездов в бумажные полотенца

ФПК на форуме подписала два соглашения, в том числе с экологическим государственным оператором о раздельном сборе мусора.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Переработанный мусор из поездов можно использовать, чтобы производить бумажные полотенца и упаковку для сувенирной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петра Иванова.

«Считаем, что это в дальнейшем позволит нашу планету и нашу среду сделать чище. Конечно, следующим шагом мы обсуждаем использование материалов, которые появляются в результате переработки, для производства предметов, используемых в поездах дальнего следования», — рассказал Иванов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, это может быть от бумажных полотенец, которые можно делать из продуктов переработки, например, той же бумаги, до упаковок для сувенирной продукции.

ФПК на форуме подписала два соглашения, в том числе с экологическим государственным оператором о раздельном сборе мусора.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что из части поездов дальнего следования РЖД хотят убрать вагоны-рестораны.

 

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