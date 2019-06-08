Татар-информ

8 июня 2019, 18:20

Общество

В Елабуге отметили Сабантуй конными скачками и показательными выступлениями наездников

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Общество

В Елабуге отметили Сабантуй конными скачками и показательными выступлениями наездников

Фото: Гульнара Салихова

Главное действие праздника плуга развернулось на Шишкинских прудах.

(Елабуга, 8 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня Елабуга празднует Сабантуй. Народные гуляния развернулись на Шишкинских прудах и стадионе «Молодежный». Традиционно, одно из самых зрелищных мероприятий Сабантуя — конные скачки — с утра прошли на городском ипподроме.

Всего было 15 участников, которым в зависимости от породы и возраста лошади, предстояло пробежать от 1,2 до 1,6 км. Это наездники конно-спортивной школы «Кентавр», представители КФХ, частные владельцы. Всего было 4 заезда: рысаки младше 4 лет, лошади улучшенных пород, пони и рысаки старше 4 лет. Например, в заезде среди пони первое место заняла Виктория Пешкова.

Увидеть выступления наездников гости Сабантуя могли и на Шишкинских прудах, где состоялось показательное выступление воспитанников и тренеров конно-спортивной школы «Кентавр». Здесь развернулось основное действие Сабантуя с национальными играми, спортивными состязаниями, выступлениями артистов и чествованием работников села. Официальную часть праздника открыли глава Елабужского района Геннадий Емельянов, заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и заместитель министра экономики Айрат Шамсиев.

В этом году аграрии района засеяли свыше 40 тыс. га земли зерновыми, кормовыми и техническими культурами. В лидерах агрофирмы «Яшь Куч» , «Вятские Зори» и СПК «Колос».

«Главное богатство нашего района — это люди. Политика в области сельского хозяйства, которая проводится в Татарстане под руководством нашего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, позволяет делать труд и жизнь сельчан более комфортной и успешной. В 2018 году на республиканские средства и средства КФХ в районе были отремонтированы коровники, силосно-сенажные траншеи, зерноочистительные комплексы, а также гаражи, ремонтные мастерские и автотранспортные парки. В сельских поселениях были построены жилые дома, МФЦ, ФАПы. Газифицированы деревни Сосновые Юраши, Большая Тарловка, Колосовка», — обратился к сельчанам и гостям праздника глава района Геннадий Емельянов. Мместе с высокими гостями он поздравил передовиков на главной сцене Сабантуя и вручил им грамоты и ценные призы.

На стадионе и в Шишкинских прудах работают игровые и спортивные площадки, выступают татарские эстрадные певцы, местные коллективы. Проходят состязания среди претендентов на звание абсолютного батыра. Среди участников разыгрываются две машины («Лада гранта»).

Сегодня же выбрали красавицу Сабантуя-2019. Отлично справившись со всеми 4 конкурсами, почетное звание получила Энже Бадретдинова. Народные гуляния в Елабуге продолжатся до позднего вечера.

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