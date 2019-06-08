Фарид Мухаметшин встретился с татарстанскими блогерами на Сабантуе в Тюлячинском районе

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Госсовета РТ принял участие в Сабантуе, который прошел в Тюлячинском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Приветствуя жителей и гостей района, Мухаметшин отметил, что Сабантуй — долгожданный праздник, который теперь уже объединяет разные народы и континенты.

«Сабантуй способствует сохранению языка, культурных ценностей. Те, кто проживает за пределами района или Татарстана, приезжают на Сабантуй, чтобы встретиться со своими родственниками, друзьями, послушать родную музыку. Мы и дальше будем поддерживать Сабантуй. Это великое дело для сближения народов», — сказал он.

Фарид Мухаметшин зачитал приветствие Президента РТ, в котором говорится, что Сабантуй занимает особое место в яркой палитре торжеств, которыми славится многонациональный Татарстан.

Особо отличившимся жителям района глава татарстанского парламента вручил государственные награды и Благодарственные письма Председателя Госсовета.

Также на одной из праздничных площадок — национальной избе Фарид Мухаметшин встретился с татарстанскими блогерами, которых также пригласили на празднование Сабантуя. Среди них был и первый татарский блогер — Татар Малай (Ринат Галиахметов).

«Участники обсудили вопросы развития татарской культуры, использования татарского языка в социальных сетях. Блогеры отметили важность Стратегии развития татарского народа в объединении нации», — говорится в сообщении.

Руководитель проекта «Кызык Мызык» Ильназ Габидуллин обратил внимание, что в Стратегии необходимо усилить роль возможности Интернета и социальных сетей для достижения ее главной цели — объединения татарского народа.

Фарид Мухаметшин заверил, что все предложения, прозвучавшие на встрече, будут доведены до разработчиков Стратегии.

Участники также обсудили вопросы преподавания родных языков. После встречи глава парламента поделился своими впечатлениями от встречи: «Это не безразличные молодые люди, которых беспокоит судьба татарского языка, культуры. Считаю, что взаимодействию с блогерами, которые формируют общественное мнение, властям необходимо обратить свое внимание. Это наше с ребятами по итогам сегодняшней встречи обоюдное мнение».

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