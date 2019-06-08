Казанский «Рубин» начнет новый сезон в Москве

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Росссийская премьер-лига опубликовала календарь чемпионата России 2019-2020 гг. Чемпионат страны стартует 14 июля, казанский «Рубин» начнет сезон в столице.

Итак, в первом туре 14 июля «Рубин» встретится в Москве с «Локомотивом». Во втором туре 21 июля казанцы вновь сыграют в столице, на этот раз с «Динамо». И только в третьем туре 28 июля «Рубин» предстанет перед родной публикой, приняв дома грозненский «Ахмат».

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью телеканалу «Матч» назвал календарь нового сезона едва ли не «идеальным», потому что в нем были учтены практически все пожелания казанского клуба.

На этот раз РПЛ договорилась о сотрудничестве с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики, которая и подготовила новый календарь. Для составления расписания матчей РПЛ на будущий сезон Лаборатория разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю. Это участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок. Кроме того, важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения — так пояснила работу лаборатории прессс-служба РПЛ.

Подготовку к новому сезону «Рубин» впервые в этом веке начнет не за границей, а дома, где команда соберется после отпуска уже на следующей неделе, 13 июня. После ухода с поста главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева исполняющим обязанности наставника команды стал Роман Шаронов, работавший ранее главным тренером молодежной команды.

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