Ученые определили предел выносливости человека

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Установлен предел физической выносливости человека. С таким заявлением выступили ученые из американского Университета Дьюка в Дарэме (штат Северная Каролина), сообщает ТАСС.

Исследователи проводили анализ состояния здоровья спортсменов, которые принимали участие в популярных спортивных соревнованиях, среди которых многодневная велогонка «Тур де Франс» и забег на 3 тыс. миль (4 тыс. 828 км). В рамках исследования ученые измерили значение показателя базового уровня метаболизма каждого участника эксперимента и затем наблюдали за изменениями их физического состояния на протяжении нескольких недель. Основываясь на результатах исследований, они выяснили, с какими объемами физических нагрузкок способен справиться организм человека.

Результаты исследования показали, что ключевой момент, когда организм начинает расходует энергию быстрее, чем она поступает в него с пищей, наступает при длительной нагрузке и снижении показателя обмена веществ до 2,5 BMR. После этого организм уже начинает черпать запасы энергии из собственных резервов.

В рамках исследования ученые также изучили, какое количество энергии, затрачиваемое беременными женщинами. В результате выяснилось, что максимальный расход энергии среди спортсменов был лишь ненамного выше метаболических показателей будущих матерей. Так, предел выносливости беременных женщин составил 2,2 BMR.

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