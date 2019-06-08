Татар-информ

8 июня 2019, 16:30

Здоровье и среда

Ученые определили предел выносливости человека

Здоровье и среда

Ученые определили предел выносливости человека

Исследование определило, что беременные женщины такие же выносливые, как и профессиональные спортсмены

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Установлен предел физической выносливости человека. С таким заявлением выступили ученые из американского Университета Дьюка в Дарэме (штат Северная Каролина), сообщает ТАСС.

Исследователи проводили анализ состояния здоровья спортсменов, которые принимали участие в популярных спортивных соревнованиях, среди которых многодневная велогонка «Тур де Франс» и забег на 3 тыс. миль (4 тыс. 828 км). В рамках исследования ученые измерили значение показателя базового уровня метаболизма каждого участника эксперимента и затем наблюдали за изменениями их физического состояния на протяжении нескольких недель. Основываясь на результатах исследований, они выяснили, с какими объемами физических нагрузкок способен справиться организм человека. 

Результаты исследования показали, что ключевой момент, когда организм начинает расходует энергию быстрее, чем она поступает в него с пищей, наступает при длительной нагрузке и снижении показателя обмена веществ до 2,5 BMR. После этого организм уже начинает черпать запасы энергии из собственных резервов. 

В рамках исследования ученые также изучили, какое количество энергии, затрачиваемое беременными женщинами. В результате выяснилось, что максимальный расход энергии среди спортсменов был лишь ненамного выше метаболических показателей будущих матерей. Так, предел выносливости беременных женщин составил 2,2 BMR.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Всемирный день охраны окружающей среды с экостартами отметили в Буинске
Новости дня
17:46
Наталия Фишман выступила в защиту задержанного журналиста Ивана Голунова

Корреспондента отдела расследований Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

17:19
Фарид Мухаметшин встретился с татарстанскими блогерами на Сабантуе в Тюлячинском районе

Особо отличившимся жителям района глава татарстанского парламента вручил государственные награды и Благодарственные письма Председателя Госсовета.

16:47
Казанский «Рубин» начнет новый сезон в Москве

В первом туре 14 июля «Рубин» встретится в Москве с «Локомотивом».

16:30
Ученые определили предел выносливости человека
16:01
Скончался председатель национального объединения татар Краснодарского края Василь Ягофаров

В связи с этим печальным событием праздник Сабантуй, который должен был пройти на Кубани 9 июня, перенесен.

15:22
Смертность среди мужчин снизилась почти на 18%
14:58
Жителей Казани бесплатно научат танцевать ирландские танцы

На занятиях казанцы узнают секреты всемирно известного танцевального шоу Riverdance и освоят базовые движения.

14:46
В России готовится к регистрации отечественный препарат для лечения рака
14:26
Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей
14:11
В Казани объявили конкурс на лучшие расписные полотенца к Сабантую

Для участия в конкурсе необходимо выложить в Instagram`e снимок полотенца, вышитого своими руками, или же кого-то из членов семьи.

13:36
На улице Баумана начали менять брусчатку

В данный момент ремонт проводится на перекрестке с улицей Пушкина.

13:20
Шайхразиев: Сабантуй — спортивный и культурный праздник всех народов России

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев открыл Федеральный Сабантуй в Новосибирске.

13:05
В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

Отключение связано с проведением работ по подключению водопроводов.

12:59
В Набережных Челнах иномарка снесла дорожный знак и перевернулась на крышу

ДТП произошло сегодня утром на проспекте Хасана Туфана.

12:50
Ольга Павлова: В моих планах — участие в «Гонке героев»

Депутат отметила, что, несмотря на ее спортивные заслуги, забег требует особой подготовки.

12:32
Книга «Таткнигоиздата» о татарском костюме отмечена в конкурсе «Малая Родина»

Награждение прошло в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве.

12:14
В России отзывают более 300 автомоблилей BMW
11:56
Ольга Павлова об участниках «Гонки героев»: Целеустремлённая, сильная молодёжь сейчас нужна стране

Депутат Госдумы назвала причину популярности забега с препятствиями для участников.

11:42
Семейная программа Летнего книжного фестиваля включит литературный рэп, театр и лабиринт Баухауса

В семейной программе впервые появились события для подростков.

11:31
Замминистра спорта РТ: «Гонка героев» — наилучшее времяпровождение для всей семьи

Айрат Ахмеров прокомментировал проведение в Свияжских холмах забега «Гонка героев».

11:20
Солнце, песок и толпа бегущих людей: в Казани прошёл забег «Гонка героев»

Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч человек.

11:12
В Казани временно перекроют улицу Волкова

Движение будет перекрыто на участке от улицы Айвазовского до улицы Курашова.

10:54
Высокомерие Марджани и светский клуб купцов Сабитовых: Госархив РТ открыл сезон экскурсий по Казани

Узнать о достопримечательностях города на экскурсиях может каждый желающий.

10:37
Под Казанью возле санатория «Санта» перевернулась лодка с людьми, один из отдыхающих утонул

Спасатели вплавь добрались до второго пострадавшего и вытащили его на берег.

10:30
Из поездов хотят убрать вагоны-рестораны
События