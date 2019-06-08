Скончался председатель национального объединения татар Краснодарского края Василь Ягофаров

(Казан, 8 июня, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Скончался председатель национально-культурного обьединения татар Краснодарского края «Болгар-К» Василь Ягофаров. В связи с этим печальным событием праздник Сабантуй, который должен был пройти на Кубани 9 июня, перенесен. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель председателя местной татарской национально-культурной автономии Юнус Хайров.

По его словам, Василь Ягофаров умер внезапно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Сабантуй в Краснодаре планировалось провести в ближайшее воскресенье в Парке им. 30-летия Победы. Теперь праздник состоится в другой день.

Василь Ягофаров родился в Свердловске. В детстве с родителями переехал в Краснодар, затем — в Киров. После службы в армии он вернулся в Краснодар, преподавал в профтехучилище, занимался предпринимательской деятельностью.

В 2003 году Василь Ягофаров вместе с Валерием Хайруллиным организовал татарскую национальную организацию «Болгар-К», цель которой — сохранение национальной самобытности татар Краснодарского края и межкультурное знакомство различных национальностей, представленных в регионе.

На сегодняшний день в Краснодарском крае проживает порядка 28 тысяч татар.

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