Смертность среди мужчин снизилась почти на 18%

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Среди мужчин трудоспособного возраста в России смертность сократилась за последние 6 лет примерно на 18%, сообщает РИА Новости.

Данное заявление было сделано заместителем министра здравоохранения России Олегом Салагаем.

«Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012-го года сократилась примерно на 18%», — сообщил он на сессии «Демография как фактор глобальной тенденции» на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

Он также уточнил, что в период с 2011 года сократилось и потребление алкоголя на душу населения — с 18 литров до 9,3 в 2018 году.

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