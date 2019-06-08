На майдан Мамадыша с неба приземлилась парашютист в юбке

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Мамадыше одним из сюрпризов программы народного праздника «Сабантуй 2019» стали показательные выступления парашютистов, пишет газета «Нократ».
Сабантуй в Мамадыше стартовал в 8 утра. Захватывающее представление началось на городском стадионе-ипподроме за час до полудня. Для местных жителей и гостей города выступили десять парашютистов Центрального аэроклуба «Куркачи». Примечательно, что среди них была и женщина.
Приземлились парашютисты в два захода по пять человек.
Территория майдана, где сегодня прошел районный Сабантуй, когда-то была аэродромом.
Также посетителям стадиона были представлены национальные подворья и Дом-музей «История Сабантуя». Далее прошли соревнования по легкой атлетике, велогонки для детей, соревнования картингистов и конные скачки. В этот же день состоялось чествование «батыров полей». Здесь же были вручены ведомственные награды.
В течение всего дня работала выставка «Город мастеров» (мастер-классы, выставка-продажа изделий) и детский майдан.