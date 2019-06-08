На майдан Мамадыша с неба приземлилась парашютист в юбке

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Мамадыше одним из сюрпризов программы народного праздника «Сабантуй 2019» стали показательные выступления парашютистов, пишет газета «Нократ».





Сабантуй в Мамадыше стартовал в 8 утра. Захватывающее представление началось на городском стадионе-ипподроме за час до полудня. Для местных жителей и гостей города выступили десять парашютистов Центрального аэроклуба «Куркачи». Примечательно, что среди них была и женщина.



Приземлились парашютисты в два захода по пять человек.





Территория майдана, где сегодня прошел районный Сабантуй, когда-то была аэродромом.



Также посетителям стадиона были представлены национальные подворья и Дом-музей «История Сабантуя». Далее прошли соревнования по легкой атлетике, велогонки для детей, соревнования картингистов и конные скачки. В этот же день состоялось чествование «батыров полей». Здесь же были вручены ведомственные награды.

В течение всего дня работала выставка «Город мастеров» (мастер-классы, выставка-продажа изделий) и детский майдан.

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