В России готовится к регистрации отечественный препарат для лечения рака

(Казань, 8 июня. «Татар-информ»). В России готовят к регистрации препарат anti-PD1, стимулирующий уничтожение раковых клеток. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о создании нового препарата была сообщена главой Министерства здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой на сессии «Создание инновационных лекарств — новые горизонты в здравоохранении», проходившей вчера в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 (ПМЭФ).

Она также рассказала о том, что в данный момент клинические исследования проходит целая линейка онкологических препаратов. Один же из них — препарат anti-PD1 — уже готовится к регистрации. Аnti-PD1 «оказался много эффективнее ближайших аналогов. И работает при уже метастазирующих раках, таких как меланома, немелкоклеточный рак легких и рак почки, и при других локализациях», отметила она.

Также Вероника Скворцова напомнила об уже имеющемся опыте внедрения новых препаратов в России. Так, например, в апреле был зарегистрирован оригинальный препарат отечественного производства против псориаза, приостанавливающий процесс развития болезни на несколько месяцев. Данный опыт, включающий в себя фундаментальные прорывные открытия и новые технологии, способствует переходу к созданию оригинальных лекарств, способных бороться с неизлечимыми заболеваниями, добавила министр.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.