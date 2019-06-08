Татар-информ

8 июня 2019, 23:26

Культура

Джарна-Кала, или «Фонтан искусства» от уроженца Индии экспонируется в Бугульминском музее

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Культура

Джарна-Кала, или «Фонтан искусства» от уроженца Индии экспонируется в Бугульминском музее

Фото: bugulma-tatarstan.ru

В 43 года Шри Чинмой начал писать картины и создал свой собственный стиль – Джарна-Кала, что в переводе означает «фонтан искусства».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Бугульминском краеведческом музее открыта выставка репродукций картин уроженца Индии Шри Чинмоя, который является одним из самых самобытных художников современности. Последние годы своей жизни он провел в Нью-Йорке, пишет «Бугульминская газета».

Шри Чинмой известен во всем мире как философ, гуманист и миротворец, несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию в области литературы, удостоился наград «Пилигрим мира», «Золотое сердце», «Сердце России» и других. Является автором более полутора тысяч книг, переведенных на 24 языка. А еще играл на 170 музыкальных инструментах, долгие годы занимался бегом.

В 43 года Шри Чинмой начал писать картины и создал свой собственный стиль – Джарна-Кала, что в переводе с родного, бенгальского языка художника означает «фонтан искусства». Благодаря сочетанию ярких сочных цветов, картины автора излучают добро, спокойствие, дарят зрителю ощущение гармонии.

Шри Чинмой умер в 2007 году, в возрасте 76 лет. На смертном одре он сказал, что не умирает, а отправляется в «вечное путешествие».

Картины художника экспонируются и по сей день. С творчеством мастера кисти бугульминцев познакомила его последовательница, которая общалась с ним лично на протяжении 21 года – художник и психолог из Башкортостана Джавалита Шарипова.



В музее экспонируется несколько десятков репродукций работ мастера (дорогостоящие оригиналы выставляются редко). На картинах изображены не привычные пейзажи, натюрморты и портреты, а полотна с мазками краски разных форм и размеров, изображающими счастье, процветание, любовь и терпимость.

Репродукции выполнены в натуральную величину оригинала. Поначалу картины трудно понять, ведь автор попытался показать зрителю духовный мир человека. Например, образ птицы, который является визитной карточкой художника, воплощает свободу души. Работы выполнены объемными красками, напоминающими 3D технологию. За свою жизнь он написал более 16 млн пернатых.

Выставка в музее демонстрируется показом видео, на котором Шри Чинмой рассказывает о технике своего творчества. Экспозиция будет работать до конца июня.

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