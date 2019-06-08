Татар-информ

8 июня 2019, 14:58

Общество

Жителей Казани бесплатно научат танцевать ирландские танцы

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Общество

Жителей Казани бесплатно научат танцевать ирландские танцы

На занятиях казанцы узнают секреты всемирно известного танцевального шоу Riverdance и освоят базовые движения.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 8 и 15 июня в столице республики проведут бесплатные мастер-классы по ирландским танцам. На занятиях казанцы узнают секреты всемирно известного танцевального шоу Riverdance и освоят базовые движения, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

8 июня мастер-класс состоится в Горкинско-Ометьевском лесу на главной сцене. Урок начнется в 15.30. В этот же день можно будет научиться танцевать и на сцене парка Урицкого в 18.30.

15 июня занятия пройдут в 15.30 в парке имени Урицкого, в 18.30 всех ждут в Горкинско-Ометьевском лесу.

 

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