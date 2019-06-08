Татар-информ

8 июня 2019, 12:59

Происшествия

В Набережных Челнах иномарка снесла дорожный знак и перевернулась на крышу

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Происшествия

В Набережных Челнах иномарка снесла дорожный знак и перевернулась на крышу

Фото: соцсети

ДТП произошло сегодня утром на проспекте Хасана Туфана.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах иномарка «Форд» снесла дорожный знак, врезалась в ограждение и перевернулась на крышу. Фото с места ДТП разместили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, авария произошла сегодня в первой половине дня на проспекте Хасана Туфана. На фото, размещенный в сети, видно, что автомобиль снес вначале дорожный знак и ограждение, после чего перевернулся на крышу. Удар был такой силы, что металлический столб от знака отлетел в подземный переход.

Причины ДТП и количество пострадавших устанавливаются.
 

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