Шайхразиев: Сабантуй — спортивный и культурный праздник всех народов России

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Новосибирске сегодня стартовал Федеральный Сабантуй. С приветственным словом на церемонии открытия к гостям обратился заместитель Премьер-министра РТ — председатель нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Мы благодарны Андрею Александровичу (Травникову — прим. Т-и.), губернатору Новосибирской области, его команде за то, что мы в 2018 году смогли принять совместное решение по проведению очередного Федерального Сабантуя в городе Новосибирск. Новосибирская область, мэрия Новосибирска, Республика Татарстан, мэрия города Нижнекамска очень четко подготовились и организовали этот праздник», — отметил Шайхразиев. Он также поздравил всех гостей праздника от имени Правительства РТ, Всемирного конгресса татар и Федерации конного спорта РТ и подчеркнул, что Сабантуй — спортивный и культурный праздник всех народов России и ближнего зарубежья.

Федеральный Сабантуй в Новосибирске будет идти два дня. В первый день на площадке новосибирского ипподрома пройдут конноспортивные соревнования и сельскохозяйственная выставка-ярмарка. Вечером в ГКЗ им. Каца откроется выставка народных художественных промыслов, концерт мастеров Татарстана, а также пройдет прием от имени Президента РТ.

«Для татарского народа и для других народов лошадь — это рабочая сила, культура, спорт, образ жизни. То, что мы начинаем [празднование] с конных скачек на ипподроме, — это очень здорово», — добавил заместитель Премьер-министра РТ.

Основное действо Федерального Сабантуя развернется 9 июня на территории парка «Михайловская набережная». В рамках празднования для гостей подготовили концертную программу, выставку декоративно-прикладного творчества, соревнования по национальной борьбе «кореш». Участие в мероприятиях примут Президент РТ Рустам Минниханов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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