Репортер из Нижнекамска завоевал награду «Эковесны-2019»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Репортер телеканала «Эфир-Нижнекамск» Александр Халин получил награду конкурса «ЭкоВесна 2019» в номинации «Лучшее СМИ». Редакция удостоилась награды за множество «зеленых» репортажей, выпущенных в городе нефтехимиков, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Награждение состоялось в Казани. Приветствуя участников, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков отметил, что в республике акцию «ЭкоВесна 2019» поддержали более 1 млн 178 тысяч человек.





«Это большая, огромная команда татарстанцев, люди, которые выделили свое время, приложили силы, подключили своих друзей и знакомых, чтобы наша республика стала чище», – сказал министр.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по итогам акции лучшими признаны детсад № 20 «Мозаика» Чистопольского района и гимназия города Азнакаево.

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