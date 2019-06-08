Татар-информ

8 июня 2019, 22:15

Здоровье и среда

Репортер из Нижнекамска завоевал награду «Эковесны-2019»

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Здоровье и среда

Репортер из Нижнекамска завоевал награду «Эковесны-2019»

Редакция удостоилась награды за множество «зеленых» репортажей, выпущенных в городе нефтехимиков.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Репортер телеканала «Эфир-Нижнекамск» Александр Халин получил награду конкурса «ЭкоВесна 2019» в номинации «Лучшее СМИ». Редакция удостоилась награды за множество «зеленых» репортажей, выпущенных в городе нефтехимиков, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Награждение состоялось в Казани. Приветствуя участников, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков отметил, что в республике акцию «ЭкоВесна 2019» поддержали более 1 млн 178 тысяч человек.

 

«Это большая, огромная команда татарстанцев, люди, которые выделили свое время, приложили силы, подключили своих друзей и знакомых, чтобы наша республика стала чище», – сказал министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по итогам акции лучшими признаны детсад № 20 «Мозаика» Чистопольского района и гимназия города Азнакаево.

 

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