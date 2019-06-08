В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В ряде домов Вахитовского района Казани 10 июня отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы татарстана.

«Это связано с проведением работ по подключению двух водопроводов», — говорится в сообщении.

Так, с 9.00 10 июня до 9.00 11 июня воды не будет по адресам: ул. Гаспринского, №№ 29 и 31; ул. Фатыха Карима, № 21; ул. Нариманова, №№ 45, 52, 66а, 39, 47, 47а, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 63, 66, 70/1, 70; ул. Парижской Коммуны, №№ 22/40 (мечеть), 24, 24а, 26, 35 (музей); ул. Сары Садыковой, №№ 4а, 7, 10, 20, 4, 5, 6/22, 8/19, 9, 14, 15, 16 , 17, 25, 31, 35; ул. Татарстан №№ 13/2, 45, 47, 52/72, 54, 13а, 40, 47а, 47б, 49а.

Также воду отключат в домах по улицам Мазита Гафури, Девятаева, Дулата Али, Зайцева, Ирек, Кызыл Татарстан, Меховщиков, Портовая, Эш урам, Камиля Якуба.

Автоцистерны с водой для обеспечения пожарной безопасности разместят в школах, а также согласно поступающим заявкам. Казанцев просят заранее запастись водой.

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