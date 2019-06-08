Ольга Павлова: В моих планах — участие в «Гонке героев»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Ольга Павлова рассказала о своём желании в будущем принять участие в забеге с препятствиями «Гонка героев».

«У меня в планах стоит участие. Возраст, конечно, уже не тот, уже не те физические качества, которые были раньше. Но я готовлюсь, потому что я постоянный участник кросса наций, сдавала ГТО на золотой значок. Однако эта гонка требует особой подготовки, и мои старые спортивные заслуги не дают мне возможности прибежать последней. В планах держу это», — поделилась Павлова.

Ранее она становилась неоднократным призёром и победителем общероссийских соревнований по легкой атлетике, становилась заслуженным тренером Российской Федерации по легкой атлетике.

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