В Казани на стройплощадке жилого дома сгорели стройматериалы

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Советском районе Казани на стройплощадке жилого дома сгорели стройматериалы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре на стройке в Советском районе города возле дома № 8б по Ноксинскому спуску пришло сегодня рано утром на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что горят стройматериалы, которые были складированы возле недостроенного жилого дома.

Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются.

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