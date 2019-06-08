Артур Шипилов

8 июня 2019, 11:56

Спорт

Ольга Павлова об участниках «Гонки героев»: Целеустремлённая, сильная молодёжь сейчас нужна стране

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Спорт

Ольга Павлова об участниках «Гонки героев»: Целеустремлённая, сильная молодёжь сейчас нужна стране

Фото: Рамиль Гали/архив

Депутат Госдумы назвала причину популярности забега с препятствиями для участников.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Депутат Государственной Думы Ольга Павлова рассказала о проведении в Казани забега с препятствиями «Гонка героев». 

«В шестой раз проходит гонка, но это не просто спортивное мероприятие, здесь патриотика, проявление лидерских качеств, командный дух. Не может не радовать, что участие принимает около 100 детишек, потому что перечисленные выше качества формируются с детства. Целеустремлённая, сильная молодёжь – вот что сейчас нужно стране», – сообщила Павлова. 

Также она объяснила причину популярности забега: «Участие в забегах принимает около 1600 человек. Я связываю такое количество с тем, что спорт сейчас в моде. Только с таким настроением можно участвовать в карьерном росте, в управлении. Это новая тенденция, охватывающая молодое население».

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