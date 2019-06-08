Замминистра спорта РТ: «Гонка героев» — наилучшее времяпровождение для всей семьи

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров прокомментировал проведение в Свияжских холмах забега с препятствиями «Гонка героев».

«Для Казани это уже традиционное мероприятие, участие принимает более полутора тысяч человек, и это радует. Растёт количество корпоративных команд. Ко всему располагает и хорошая погода, хорошая трасса. Причём она новая, тем, кто принимал участие ранее, она может приготовить сюрпризы», — поделился Ахмеров.

Также замминистра отметил количество семей в забеге: «Здорово, что здесь принимают участие целыми семьями, это наилучшее времяпрепровождение на выходных. Радует их большое количество».

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