Солнце, песок и толпа бегущих людей: в Казани прошёл забег «Гонка героев»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялся очередной, ставший уже легендарным забег с препятствиями «Гонка героев». В этапе в столице Татарстана приняли участие более полутора тысяч человек. Для более комфортного прохождения трассы все участники были разделены на категории: Pro, Age, парный забег, командный забег и забег взводов. Для самых маленьких была приготовлена особая трасса — детская. Она представляла собой большую трассу, но в миниатюре, и не заходила на территорию основной, а располагалась чуть поодаль. Всего же спортсменам предстояло пройти 25 точек, среди которых появилось препятствие, впервые задействованное в «Гонке героев», — «народный рукоход». Его суть заключается в следующем: вместо стандартного рукохода, где нужно по кольцам перейти из одной точки в другую, здесь висят балалайки, коромысла и гармошки. Началось же мероприятие с церемонии открытия, которую посетили депутат Госдумы, государственный и политический деятель Ольга Павлова и заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров. Первой слово взяла Павлова. «„Гонка героев“ — не рядовое событие для Татарстана. Я уверена, что сегодня здесь собрались самые мужественные парни и очень подготовленные девушки. Также у меня радуется душа из-за того, что в гонке участвуют дети, юные герои. В „Гонке героев“ не могут участвовать простые люди, так как она учит людей работать в команде, преодолевать трудности и лидерским качествам», — поведала депутат со сцены. Также с речью обратился и Ахмеров: «Желаю всем участникам получить массу удовольствия от забега, с легкостью пройти трассу. Надеюсь, у вас останутся приятные воспоминания». Для всех зрителей в фан-зоне постоянно проводились различные активности: выступление спортсмена, представившего свои способности в воркауте, кавер-групп, а также спортивный мастер-класс.

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