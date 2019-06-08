В Казани объявили конкурс на лучшие расписные полотенца к Сабантую

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Администрация Кировского и Московского районов объявила конкурс на лучшее «Казанское полотенце». Лучшие полотенца будут представлены в музее Сабантуя 23 июня на озере Лебяжье, сообщает пресс-служба районного отдела по взаимодействию со СМИ.



Сбор полотенец – обряд, который проводится у татар перед Сабантуем. В старину молодые женщины, девушки весь год сами вышивали узоры на полотенцах. Полотенца дарили батырам и крепили к седлам коней. Вышитые изделия предназначались лучшему батыру: отдавая подарок самому удачливому, они загадывали заветное желание.



Любая девушка мечтала, чтобы на коне батыра, победителя Сабантуя, было привязано ее полотенце, которое она вышивала специально к этому празднику.



Сегодня вышитые полотенца с татарским орнаментом хранятся в семьях как память о предках, которые эти полотенца создавали. Но есть и такие семьи, где до сих пор вышивают полотенца к празднику.



Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить в Instagram`e снимок полотенца, вышитого своими руками, или же кого-то из членов семьи. Затем рассказать об истории его создания и указать хэштег #КазанскоеПолотенце.



Как считают организаторы события, каждое расписное полотенце демонстрирует не только внешнюю красоту, но и богатую историю, которую нужно рассказать.

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