В России отзывают более 300 автомоблилей BMW

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В России отзывают 315 автомобилей BMW X7 (G07). Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Федеральное агентство сообщает, что данная программа согласована ООО «БМВ Русланд Трейдинг», которое является официальным представителем изготовителя BMW в России.

Под программу добровольного отзыва попадают 315 транспортных средств, реализованных с апреля по май 2019 года.

В качестве причины отзыва указана «возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки». При наличии данной неполадки подушка безопасности может не полностью раскрыться.

Представители BMW ООО проинформируют автовладельцев, чьи транспортные средства подпадают под отзыв, о необходимости проведения ремонтных работ.

В то же время владельцы могут определить самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв и связаться с ближайшим дилерским центром для записи на ремонт.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

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