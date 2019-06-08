Книга «Таткнигоиздата» о татарском костюме отмечена в конкурсе «Малая Родина»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Автор книги «Татарский костюм», изданной в Татарском книжном издательстве, Светлана Суслова награждена дипломом финалиста XV Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина», сообщает пресс-служба «Таткнигоиздата».



Награждение прошло в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве. Светлана Суслова победила в номинации «Многонациональная Россия.

Монография Светланы Сусловой посвящена истории формирования народного костюма волго-уральских татар, особенностям генезиса его этнорегиональных комплексов (казанско-татарских, мишарских, касимовских, кряшенских).

В качестве сравнительного анализа автор привлек материалы по костюму сибирских, астраханских, крымских татар, а также других тюркских, финно-угорских и славянских этносов Евразии.



Конкурс «Малая Родина» проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям с 2005 года в целях поощрения наиболее интересных исследований и творческих работ в области краеведения, а также поддержки российских региональных издательств.





В этом году на конкурс поступило более 300 изданий книг от 68 российских издательств и издающих организаций, выпускающих литературу региональной и краеведческой тематики: из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Вологды, Ижевска, Казани, Курска, Магадана, Севастополя, Якутска и других городов.

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