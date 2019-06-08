Высокомерие Марджани и светский клуб купцов Сабитовых: Госархив РТ открыл сезон экскурсий по Казани

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В Старо-Татарской слободе Казани прошла первая в летнем сезоне бесплатная экскурсия, организованная сотрудниками Государственного архива РТ.

Экскурсоводами первых слушателей проекта стали начальник отдела научного использования архивных документов и международных связей Ильяс Мустакимов и замдиректора Госархива РТ Ильдар Шафиков.

Формирование обособленной территории для татарского населения, подчеркнул Ильяс Мустакимов, было следствием падения Казанского и Астраханского ханств. Татарам с этого момента разрешалось селиться лишь на территории специальных слобод. Однако на какой-то период это даже стало своеобразным преимуществом территории Старо-Татарской слободы: не входя в «официальные» границы Казани, она тем не менее принимала въезжающих в город персидских купцов, которые таким образом не платили пошлин. Возможно поэтому, считает Мустакимов, исторические документы спустя два века после прихода в Казань войск Ивана Грозного наконец фиксируют возведение городских стен вокруг территории слободы.

Кроме того, до XVIII века, как в продолжение экскурсии сообщил Ильдар Шафиков, озеро Кабан служило территориальным барьером, разделявшим русское и татарское население тысячелетнего города.

«Пишут, что любого татарина, который появлялся на русской стороне, сразу казнили. С другой стороны, Шаляпин в своих воспоминаниях пишет о традиционных зимних боях между русскими и татарами на льду озера Кабан. После Рождества суконщики боролись против старотатарских и новотатарских. Первое время русские побеждали, потом татарские купцы стали нанимать самых крепких, сильных батыров из деревень для этих боев, и перевес сил оказался на стороне татар. Понятно, что у двух народов были проблемы, скажем, с поэмами друг про друга — ничего хорошего фольклор не высказывал, но совершенно точно известно, что русские и татары торговали между собой и точно дрались», — с долей юмора констатировал замдиректора Госархива РТ.

На перекрёстке улиц с современными названиями Татарстан и Московская, по правую руку от театра Камала, до 1930-х годов стояла единоверческая церковь Четырёх евангелистов. Официальное православие из всех старообрядцев принимало только единоверцев, и размещение в Старо-Татарской слободе такого храма, уверен Шафиков, было своего рода умыслом привлечь татар если не в официальную религию государства, то хоть к единоверцам. Сейчас на месте церкви многоквартирный жилой дом.

По соседству располагается усадьба Сабитовых. Купцами без купюр и ярлыков, открытыми современным новшествам назвал их Ильдар Шафиков. Они были одними из первых, кто организовал в Казани того времени прогрессивное заведение нового типа на манер уже существовавших в Турции — «Восточный клуб». Здесь мужчины и женщины вместе танцевали под граммофон, курили, играли в карты и домино, при этом женщинам не нужно было скрывать своё лицо.

Недалёко находилась гостиница «Булгар», где часто останавливался Тукай. Здесь же размещался редкий для татарской стороны Казани ресторан, и в то же время, хотя недолго, – открытая библиотека. Долго у татар считалось, что Коран должен быть написан от руки, а не на печатном станке, поэтому существовали целые движения против печатных изданий, которые не позволяли им развиваться.

У памятника Шигабутдину Марджани, который был открыт только минувшей осенью, слушателей ждал необычный рассказ. Сообщив о том, что вопрос ставить его или нет, где, в каком воплощении и т.д. обсуждался не менее 105 лет, Ильдар Шафиков констатировал, что характер у Марджани был очень непростой.

«Скверный, склочный, настолько прямолинейный, что нельзя быть таким прямолинейным. Поцапался со всеми. До наших дней дошёл рассказ современника тех лет о том, как поцапались два имама: один другого вытащил из-за стола, отметелил во дворе и выкинул за ворота. Бывал Марджани и отстранён от должности имама — „за гордость и высокомерие“, так и написал тогда муфтий», — рассказал экскурсовод.

При этом он подчеркнул, что Марджани был, безусловно, человеком энциклопедических знаний, поэтому во многом ему прощался его характер. Его прогрессивность заключалась в том, что он считал Шариат живым, а не «застывшей глиняной дощечкой, написанной 500 лет назад». Если есть вопросы, то надо задавать и искать на них ответы, был уверен Марджани. Вопросы, ответов на которые нет, станут понятны после смерти.

К этому времени с принятием печатного слова у татар стало лучше, поэтому на страницах прессы можно было встретить такие бытовые вопросы от читателей, как «Принимается ли Коран, если он записан на пластинке?», «Правильно ли вставать на намаз по будильнику, а не самому контролировать время, как раньше?», «На севере есть такое животное — морж. Скажите, халяль он или харам».

Слушатели в этот вечер также узнали детали строительства первой каменной мечети слободы — первой соборной мечети Аль-Марджани. Она была построена с личного разрешения Екатерины II и не закрывалась даже в советское время.

Затем последовал рассказ о видах медресе (татарские религиозные школы — прим. Т-и), невероятном по тем временам наследстве в 500 тысяч рублей серебром оренбургского купца Ахмед-бая Хусаинова (Шафиков сравнил его с суммой, необходимой на покупку 350 тыс. айфонов), первом каменном доме слободы, построенным купцами Апанаевыми (сейчас на его месте школа), а также о здании Татарской учительской школы.

Последнюю открыли в 1872 году по замыслу миссионера и просветителя Николая Ильминского. Предполагалось, что здесь татарам будут рассказывать о паровозе, телеграфе и других достижениях современности, таким образом демонстрируя, как сказал Ильдар Шафиков, что их древняя религия сильно отстала от жизни. Результатом должно было стать своеобразное «обрусение» части татарского населения. Однако эффект оказался противоположным: приняв новшества технического прогресса, обучаемые задались намерениями двигать вперёд тех, кто остался по ту сторону Корана. Выпускниками татарской учительской школы были, к слову, Гаяз Исхаки, Мулланур Вахитов и др.

Не обошёл рассказ экскурсовода из Госархива РТ и знаковые для Старо-Татарской слободы здания особняка Шамиля, четвёртого прихода Казани — Голубой мечети и первого роддома для неимущих мусульманок, который отрыли купцы Апанаевы, в котором до сих пор размещается медицинское учреждение.

Узнать об истории других городских достопримечательностей, о которых пойдёт речь во время следующих пеших прогулок с архивистами, может каждый желающий. Для этого нужно лишь предварительно записаться по контактам, которые будут размещаться Госархивом РТ в анонсах экскурсий на страницах ведомства в соцсетях и на официальном сайте.

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