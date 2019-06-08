(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Под Казанью возле санатория «Санта» перевернулась лодка с людьми, один из отдыхающих утонул. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 6.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от мужчины. Он сказал, что их лодка перевернулась, и они тонут», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Считанные минуты потребовались сотрудникам ПСЧ №120, чтобы прибыть к месту происшествия. Пятеро спасателей увидели в 400 метрах от берега плывущего мужчину и, не теряя ни минуты, сбросили форму и боевки, вплавь добрались до пострадавшего и вытащили его на берег. На берегу мужчине оказали первую доврачебную помощь.

Как удалось выяснить, двое отдыхающих вышли на реку на лодке. В какой-то момент плавсредство стало тонуть. Мужчины еще какое-то время держались за край лодки, но у одного из пострадавших закончились силы и он утонул. Второй решил плыть к берегу.

Сейчас на месте происшествия работает водолазная группа ЗПСО №2 и сотрудники ГИМС, которые разыскивают тело погибшего.



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