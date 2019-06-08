Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Сабантуй, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент подчеркнул особое место праздника в яркой палитре торжеств, которыми славится многонациональный Татарстан. Зародившись как символ завершения весенне-полевых работ, олицетворяющий пробуждение земли, Сабантуй и поныне остается одним из долгожданных событий для каждого жителя республики. Ведь именно данный праздник позволяет каждому ощутить свою причастность к родной культуре и земле.

«Сабантуй — это бьющий из живительных народных недр чистый духовный родник, питающий нашу самобытную культуру, объединяющий татарский народ, связующий воедино поколения и целые эпохи. Отрадно, что сегодня Сабантуй является также местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий», — подчеркнул Президент.

Он также отметил, что по традиции именно на Сабантуе чествуют лучших тружеников села, чьи труды обеспечивают продовольственное благополучие республики. Именно этим людям вместе со знаменитыми батырами и представителями культуры справедливо принадлежат самые почётные места на майдане.

«Уверен, что родники духовности и братства никогда не иссякнут на земле Татарстана, а Сабантуй всегда будет оставаться ярким, жизнерадостным празднеством, вдохновляющим нас на добрые, благородные дела и поступки», — завершил свое поздравление Рустам Минниханов, пожелав жителям республики прекрасного настроения, оптимизма, счастья и здоровья.

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