В Елабуге помогут трудоустроиться 500 подросткам

(Елабуга, 8 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этим летом в Елабуге планируется трудоустроить 500 школьников. С 3 июня заработали трудовые отряды при школах города. Большинство подростков работают именно на приусадебных участках своих образовательных учреждений, а также участвуют в работах по благоустройству города.

«На сегодня мы принимаем заявки в центре занятости, но там идет финансирование только на 500 детей. Отсюда начисляется материальная поддержка, а заработная плата за счет работодателя, поэтому я обращаюсь к руководителям предприятий, чтобы они принимали несовершеннолетних на работу. Они могут принять несовершеннолетних в возрасте с 14 до 16 лет на четыре часа рабочего времени и 16–18 лет – на шесть часов рабочего времени. При этом оплата не может быть меньше минимального размера оплаты труда», – пояснила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

При трудоустройстве на временные рабочие места приоритетное внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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