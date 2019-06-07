Казань в следующем году планирует принять мировой чемпионат по киберспорту

(Санкт-Петербург, 8 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Казань в следующем году планирует принять турнир Мировой лиги по киберспорту. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Очень много было направлений [на форуме], связанных с киберспортом. Есть предложение на следующий год привезти в Казань Мировую лигу по киберспорту — большой турнир в 2020 году. Были переговоры с Федерацией киберспорта по этому вопросу», — сказал Леонов.

Предварительной площадкой для проведения турнира министр назвал «Татнефть Арену». «Она полностью устраивает и по вместимости, и по формату, площадка должна быть закрытой», — отметил собеседник агентства.

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