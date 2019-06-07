Министр спорта Татарстана предложил организаторам ПМЭФ устраивать заплывы по Неве

(Санкт-Петербург, 8 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов предложил организаторам Петербургского международного экономического форума устраивать заплывы по Неве в рамках спортивной программы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил глава ведомства в кулуарах форума.

«Были забеги, товарищеский матч по баскетболу. Везде участвовали. Я сказал организаторам, что надо делать заплывы, ведь акватория большая, а ни одного заплыва не было. Очень много людей встречал, которые приедут в Казань на триатлон. Они сказали, что было бы здорово, например, переплыть Неву», — поделился собеседник агентства.

В этом году на площадке форума прошли мероприятия по 12 видам спорта. Так, первый день ПМЭФ-2019 начался с массового забега ROSCONGRESS SPIEF RACE по историческому центру Санкт-Петербурга.

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