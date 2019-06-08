Парки и скверы Арска планируют озеленить за 5 млн рублей

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Арские парки и скверы планируют озеленить и организовать цветники с с петуньями, бархатцами, сальвиями, бегониями, колеусами, цинерариями на общую сумму 5 млн рублей. Информация об этом размещена на госзакупках.

«У нас есть в городе парки и скверы, которые ежегодно озеленяются. Например, сквер Тукая, привокзальный сквер, парк в честь 70-летия Победы», — рассказала специалист по закупкам исполкома Арского муниципального района.

Рабочие будут не только сажать цветники и выкашивать моторной косилкой траву на территории парков и скверов, но также поливать и ухаживать в том числе цветники с многолетними растениями на территории пляжа «Казан су».

Финансироваться озеленение будет из бюджета города Арска.

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