Семейная программа Летнего книжного фестиваля включит литературный рэп, театр и лабиринт Баухауса

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Летний книжный фестиваль «Смены», который пройдет 15 и 16 июня в парке «Черное озеро», подготовил отдельную насыщенную программу для детей дошкольного и школьного возраста, а также подростков. Вход — свободный, на некоторые занятия требуется предварительная регистрация, сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена».



В семейной программе впервые появились события для подростков. Участники от 13 до 18 лет — при помощи просветительского сайта Arzamas — будут искать героя книжного фестиваля, а для подростков от десяти до 14 лет пройдет квест «Тайные знаки "Черного озера"». В окрестностях «Черного озера» участники будут искать ключи и ответы, зашифрованные послания и тайники.



Кроме мастер-классов в этом году пройдет театральная постановка — «Мама Му и полный порядок» от московского Детского театра «Снарк» по книге Юи и Томаса Висландер, вышедшей в издательстве «Самокат».



В уличной студии книжного магазина «Маршак» дети, родители, друзья, соседи и даже домашние животные смогут зачитать рэп на стихи ОБЭРИУтов и поучаствовать в создании будущих хитов на тексты Хармса, Введенского, Олейникова и Заболоцкого. Их результаты можно будет услышать на страницах фестиваля в соцсетях.

Свою активность на Летнем книжном фестивале представит и «Смена. Дети», благодаря данному проекту маленькие художники представят целую инсталляцию — лабиринт Баухауса, посвященный самой знаменитой школе архитектуры и дизайна, которая празднует в этом году сто лет.



Полное расписание событий фестиваля можно посмотреть на сайте smenabookfest.ru/6

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