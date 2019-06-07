Профессор КФУ рассказал, как преподавателям привить школьникам любовь к классике

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В век Интернета у молодых людей много соблазнов. Однако преподаватели могут привить школьникам и студентам любовь к классическим произведениям. Для этого нужен творческий подход. Об этом заявил доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого К(П)ФУ Алексей Пашкуров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Рецепт универсальный. Поскольку речь идет о гуманитарной науке, то все зависит от внутреннего настроя. На семинарских практических занятиях в студенческой аудитории по моему любимому предмету “История русской литературы XVIII века“ на предложение провести ролевую игру по пьесе “Недоросль“ Дениса Фонвизина в одной группе откликнутся, поскольку там люди собрались артистичные. В другой группе люди по своей природе теоретики. Теоретикам ролевая игра неинтересна, их этим не зацепишь. Тогда мы пишем эссе, берем какие-то определенные ракурсы и так далее», – рассказал он.

Собеседник Андрея Кузьмина отметил также, что преподавателям не стоит слишком увлекаться историко-культурным контекстом. Внимание молодых людей можно привлечь какими-то интересными деталями и фактами. «Это такие краткосрочные рецепты. Лучше всего на рубеже XX-XXI веков, как сказал замечательный литературовед Юрий Чумаков, освободиться от шаблонов и Пушкина читать под знаком вечности. Мне кажется, это самое верное», – подчеркнул Пашкуров.

Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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