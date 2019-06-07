Профессор КФУ: «Тотальные диктанты» в Татарстане нужно проводить по произведениям классиков

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Произведения классиков нужно больше задействовать во время проведения «Тотальных диктантов» в Татарстане. Такое мнение высказал доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого К(П)ФУ Алексей Пашкуров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Я знаю, что очень интересно проходили диктанты по блестящему творчеству Гузель Яхиной и по творчеству ряда других современных писателей. Мне кажется, чуть более настойчиво можно было рекомендовать чаще включать классику в “тотальные диктанты“. Безусловно, современную литературу надо знать, но и классику не стоит забывать», – сказал он.

Впервые акция «Тотальный диктант по русскому языку» прошла в Татарстане в 2012 году. В первый год диктант написали всего 448 жителей Казани, из которых лишь двое заслужили оценку «отлично». В текущем, 2019 году диктант написали 6 тыс. 5 татарстанцев, в том числе 2643 казанца. Диктант проходил на 91 площадке.

Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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