Два детских сада на 260 мест откроются в Нижнекамске к новому учебному году

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сотрудники Восточного территориального органа Инспекции Госстройнадзора РТ проверили строительство двух детских садов в 49-м и 35-м микрорайонах Нижнекамска, сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.



Оба дошкольных учреждения рассчитаны на 260 мест каждое. Площадь трехэтажного здания в 49-м микрорайоне составит 5248 кв. метров.

Государственный строительный надзор ведется на основании утвержденной программы проверок. В настоящее время на данном объекте проводятся внутренние отделочные работы, монтаж входных групп и вертикальная планировка территории.



В ходе выезда в 35-й микрорайон инспекторы осмотрели комнаты различного функционального назначения.

Плановое завершение строительства детских садов намечено на III квартал текущего года.



Согласно данным Минстроя РТ, до конца этого года в Татарстане построят 29 детских садов. Таким образом, в текущем году в республике возведут в четыре раза больше дошкольных образовательных учреждений, чем в предыдущем.

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