В Мамадышском районе отдел соцзащиты возглавил экс-начальник отдела территориального развития

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана в Мамадышском районе возглавил Айрат Аскаров. Приказ о его назначении подписан накануне, пишет местная газета «Нократ».

Отслужив в армии и получив два высших образования, в 2012 году Айрат Аскаров вернулся в Мамадыш. Сперва он работал ведущим специалистом в отделе территориального развития исполкома района, а затем возглавил его.

В начале 2016 года амбициозного молодого специалиста назначили заведующим сектором по учету и распределению жилья. На этом посту он проработал ровно два года. Последние полтора года возглавлял отдел территориального развития исполкома района.

Айрат Аскаров родился 1 января 1986 года в селе Красная Горка. Получил два высших образования: окончил Казанский государственный технологический университет (факультет пищевой промышленности) и Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает двоих сыновей.

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